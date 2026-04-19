Le indagini sulla morte di una donna e della figlia di 15 anni, avvenuta poche ore dopo aver ingerito una sostanza tossica, sembrano avvicinarsi a una svolta. Le analisi del sangue hanno evidenziato livelli elevati di piastrine e bilirubina, mentre si indaga anche su un possibile coinvolgimento del padre nella presenza di ricina. La procura sta esaminando i risultati e le testimonianze raccolte per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

Sembra vicina la svolta per la verità sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia 15enne avvelenate con la ricina e morte a poche ore di distanza tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Mentre gli investigatori continuano a indagare sul caso, raccogliendo le testimonianze di amici e parenti, un audio confermerebbe che anche Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, sarebbe entrato in contatto con lo stesso veleno. Il punto è capire perché. L'audio Nell'audio, registrato da un giornalista del Tg1 a casa Di Vita il giorno della tragedia e trasmesso nell'edizione del 18 aprile, si sente una dottoressa dire: «Ti dico quello che sto osservando: allora Di Vita ha più di 112 mila piastrine.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mamma e figlia avvelenate, anche il papà tocco la ricina? Le analisi: «Ha piastrine e bilirubina alte»

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