Crispiano posata la prima pietra d’inciampo in memoria di Giovanni Sonnante

A Crispiano è stata posta la prima pietra di un memoriale dedicato a Giovanni Sonnante, con l’obiettivo di conservare la memoria della sua figura. L’iniziativa rappresenta un gesto tangibile volto a tramandare i ricordi alle future generazioni. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti locali, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha lasciato un segno nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Un segno concreto per custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Il Comune di Crispiano si prepara a inaugurare la prima pietra d’inciampo del territorio, dedicata a Giovanni Sonnante, internato militare italiano che visse la prigionia durante il periodo nazifascista. L’iniziativa, denominata “Passi di Memoria”, si terrà il 24 aprile e rappresenta un momento di riflessione collettiva sul valore della dignità e della resistenza. Le pietre d’inciampo, diffuse in tutta Europa, restituiscono identità e storia alle vittime delle persecuzioni, collocandone il ricordo nei luoghi della vita quotidiana. La giornata si aprirà alle 9.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Crispiano, posata la prima pietra d’inciampo in memoria di Giovanni Sonnante Notizie correlate Giorno della Memoria, posata la pietra d'inciampo in memoria di Antonio MilaniPosata nel pomeriggio del 6 febbraio la 27esima pietra d’inciampo a Genova in memoria di Antonio Milani, davanti al civico 51R di via Fillak. Leggi anche: Memoria, una pietra d'inciampo per ricordare Cesare Salvestroni