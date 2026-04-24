Il futuro di Brindisi al centro del dibattito pubblico | Questa città ha bisogno di una visione

Ieri pomeriggio, al Museo Archeologico Francesco Ribezzo, si è tenuto un incontro pubblico intitolato “Per una volta, parliamo di futuro”. L’evento ha riunito cittadini e rappresentanti locali per discutere delle prospettive di sviluppo della città di Brindisi. La discussione si è concentrata sulle esigenze di visione e sulle possibilità di crescita futura, senza interventi ufficiali o dichiarazioni ufficiali di enti pubblici o privati.