Il futuro di Brindisi al centro del dibattito pubblico | Questa città ha bisogno di una visione
Ieri pomeriggio, al Museo Archeologico Francesco Ribezzo, si è tenuto un incontro pubblico intitolato “Per una volta, parliamo di futuro”. L’evento ha riunito cittadini e rappresentanti locali per discutere delle prospettive di sviluppo della città di Brindisi. La discussione si è concentrata sulle esigenze di visione e sulle possibilità di crescita futura, senza interventi ufficiali o dichiarazioni ufficiali di enti pubblici o privati.
BRINDISI – Si è svolto ieri pomeriggio, giovedì 23 aprile, al Museo Archeologico Francesco Ribezzo l’incontro pubblico “Per una volta, parliamo di futuro”, appuntamento dedicato alle prospettive di sviluppo della città. L’iniziativa ha riunito giornalisti, professionisti e rappresentanti del.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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