L’intervista al candidato sindaco Costantini centrosinistra | Fiducioso sul voto Pescara ha bisogno di una nuova visione
Il candidato sindaco del centrosinistra, Carlo Costantini, si dice fiducioso in vista delle elezioni del 8 e 9 marzo. In un incontro con i giornalisti, spiega che Pescara ha bisogno di una svolta e di una nuova visione per il futuro. Non nasconde le sue aspettative e punta a convincere gli elettori con un programma chiaro e diretto. La campagna elettorale entra nel vivo, e il suo messaggio si fa sentire nelle strade della città.
Sicurezza, parcheggi, ma anche mobilità, commercio e progetti. Costantini parla della sua idea di città bocciando senza appello l'amministrazione Masci. Di sè lascerà la Nuova Pescara, sottolinea, e il progetto su cui intende investire di più, se sarà sindaco, è quello della metropolitana di superficie In vista del ritorno alle urne dell'8 e del 9 marzo abbiamo incontrato il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini. Con lui abbiamo affrontato alcuni temi del suo programma elettorale e se sarà sindaco, dice, le prime due cose che farà sarà annullare la delibera sui parcheggi e rivedere il sistema multe.
