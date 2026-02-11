L’intervista al candidato sindaco Costantini centrosinistra | Fiducioso sul voto Pescara ha bisogno di una nuova visione

Il candidato sindaco del centrosinistra, Carlo Costantini, si dice fiducioso in vista delle elezioni del 8 e 9 marzo. In un incontro con i giornalisti, spiega che Pescara ha bisogno di una svolta e di una nuova visione per il futuro. Non nasconde le sue aspettative e punta a convincere gli elettori con un programma chiaro e diretto. La campagna elettorale entra nel vivo, e il suo messaggio si fa sentire nelle strade della città.

Sicurezza, parcheggi, ma anche mobilità, commercio e progetti. Costantini parla della sua idea di città bocciando senza appello l'amministrazione Masci. Di sè lascerà la Nuova Pescara, sottolinea, e il progetto su cui intende investire di più, se sarà sindaco, è quello della metropolitana di superficie In vista del ritorno alle urne dell'8 e del 9 marzo abbiamo incontrato il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini. Con lui abbiamo affrontato alcuni temi del suo programma elettorale e se sarà sindaco, dice, le prime due cose che farà sarà annullare la delibera sui parcheggi e rivedere il sistema multe.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il candidato sindaco del centrosinistra, Costantini, commenta il ritorno al voto dopo l’annullamento delle elezioni in 23 sezioni, deciso dal Consiglio di Stato.

Pescara sud si anima di nuovo con i politici di centrosinistra.

L'intervista al sindaco uscente Carlo Masci in vista del ritorno al voto: Abbiamo cambiato il volto della cittàIl candidato del centrodestra traccia un bilancio positivo degli oltre sei anni alla guida di Pescara e risponde alle critiche che gli vengono rivolte mostrandosi fiducioso verso il terzo mandato cons ... ilpescara.it

