Terni azzeramento della giunta | La città ha bisogno di stabilità e visione strategica Atti cronoprogrammi e obiettivi

Il sindaco di Terni ha annunciato l’azzeramento della giunta comunale, spiegando che la città ha bisogno di stabilità e di una visione strategica chiara, con atti concreti, cronoprogrammi e obiettivi precisi. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e divergenze tra le varie componenti della maggioranza, e non sorprende chi ha seguito da vicino le dinamiche politiche locali. Il cambio di staff, infatti, rappresenta la conclusione di un metodo di governo che il primo cittadino definisce fallimentare, evidenziando come la mancanza di una linea condivisa abbia ostacolato la crescita di Terni.

Intervento congiunto di Maurizio Cecconelli, Antonio De Angelis, Devid Maggiora, Marco Ravasio, Brunella Parroni e Diego Esposito “Del cambio in Giunta annunciato dal Sindaco siamo tutt’altro che sorpresi. Per noi non è materia di attese o di fiducia “a prescindere”, bensì è la conferma che un certo metodo di governo ha mostrato tutti i suoi limiti. Quando la politica si poggia su dinamiche personalistiche, che eludono il confronto interno e il Consiglio viene trattato come un passaggio automatico, il risultato non può che essere questo: un’amministrazione che fatica a tradurre indirizzi e promesse in atti concreti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su terni azzeramento

Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha deciso di azzerare la giunta comunale dopo le tensioni interne e le difficoltà nella gestione del bilancio, puntando a ricostruire una squadra più compatta e trasparente.

Ultime notizie su terni azzeramento

Argomenti discussi: Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni, via tutti gli assessori: Cambio nell’interesse della città; Terni, Bandecchi azzera la giunta terremoto politico a Palazzo Spada; Comune di Terni, sindaco Bandecchi azzera la giunta: il colpo di scena in queste ore; Terni, trema la giunta Bandecchi: il sindaco convoca riunione urgente di maggioranza. Azzeramento in vista.

Terni, giunta out. Il giorno dopo: le parole dell’ormai ex vice Corridore e di FerrantiIl giorno dopo lo scossone che ha investito e destituito l’intera giunta comunale di Palazzo Spada, parla l’ormai ex vicesindaco Riccardo Corridore: «Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha acco ... umbria24.it

Terni, Bandecchi e la giunta azzerata: Non è dare una 'sveglia', è una scelta. I nuovi nomi entro 10 giorni. Le reazioni dell'opposizioneIl sindaco resta fermo sulla decisione: Non sono un populista di destra, io sono uno snob di destra. La riunione con la maggioranza ... corrieredellumbria.it

Caos in Giunta, rischio rimpasto! Non è una vigilia di San Valentino tranquilla quella che si respira tra le mura della Giunta comunale di Terni, c’è aria di rimpasto o azzeramento totale. Il Sindaco Bandecchi, questa mattina, appena rientrato in Comune, visibil - facebook.com facebook

Bandecchi azzera la giunta di Terni: «Nuova energia in dieci giorni» x.com