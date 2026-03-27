Epatite A nel Lazio a Gaeta vietati i frutti di mare crudi nei ristoranti

A Gaeta, nel Lazio, è stata emessa un'ordinanza che vieta la vendita di frutti di mare crudi nei ristoranti. Questa decisione arriva a seguito di un incremento dei casi di Epatite A nella zona. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco per limitare i rischi legati al consumo di prodotti non cotti. La misura resterà in vigore fino a nuova comunicazione delle autorità sanitarie.

Dopo l'aumento dei casi di Epatite A, il sindaco di Gaeta ha diffuso un'ordinanza per vietare i frutti di mare crudi nei ristoranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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