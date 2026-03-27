Nel Lazio, un'ordinanza del sindaco di Gaeta vieta la somministrazione di frutti di mare crudi nei ristoranti della città. La misura è stata adottata per contenere i casi di epatite A segnalati nella zona. La restrizione riguarda esclusivamente i prodotti serviti crudi, come parte delle iniziative per limitare la diffusione dell’infezione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ordinanza del sindaco per contenere i contagi. A Gaeta scatta il divieto di servire frutti di mare crudi nei ristoranti. La decisione è stata presa dal sindaco Cristian Leccese, che ha firmato un’ordinanza con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione contro l’epatite A. Negli ultimi giorni, infatti, i casi di infezione sono aumentati anche nel Lazio, dopo la diffusione registrata in Campania. In particolare, nella provincia di Latina si contavano già 24 casi e 6 ricoveri alla data del 23 marzo. Cosa prevede il divieto. Il provvedimento riguarda: ristoranti e attività di somministrazione. esercizi che vendono alimenti con consumo sul posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Epatite A nel Lazio: stop ai frutti di mare crudi nei ristoranti di Gaeta

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