Azzano San Paolo raggira un 82enne con il trucco del finto carabiniere e gli porta via 8mila euro | arrestato giovane di 20 anni

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver truffato un uomo di 82 anni, a Azzano San Paolo. L’individuo ha utilizzato il metodo del finto carabiniere, convincendo la vittima a consegnare 8.000 euro. La truffa si è conclusa con l’arresto dopo che gli agenti hanno individuato e fermato il giovane. La vicenda si è svolta il 19 aprile e il denaro è stato recuperato.

Bergamo, 19 aprile 2026 – Un modus operandi ormai arcinoto, ma purtroppo il più delle volte efficace. Un ennesimo trucco del 'finto carabiniere' è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Bergamo che hanno arrestato in flagranza un 20enne accusato di truffa aggravata nei confronti di un anziano 82enne ad Azzano San Paolo. Il giovane, fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 8.100 euro in contanti nascosti tra i vestiti. https:www.ilgiorno.itmilanocronacai-consigli-per-difendersi-chiedere-44bf04a4 Azione di prevenzione. L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione, attivato dopo numerose segnalazioni al 112 di tentativi di truffa telefonica nel comune di Azzano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Azzano San Paolo, raggira un 82enne con il trucco del finto carabiniere e gli porta via 8mila euro: arrestato giovane di 20 anni Notizie correlate Anziana truffata per 10mila euro a Imperia con il trucco del finto carabiniere, arrestato un 25enneUn venticinquenne è stato arrestato per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna anziana. Truffano 82enne: 2 arresti. Ritrovati ori e orologi. Trucco del finto carabiniereSe non fosse che hanno provato a fare una truffa, sarebbe da sorridere a sentire il nome usato questa volta dai malviventi per agganciare la vittima. Altri aggiornamenti Azzano San Paolo, raggira un 82enne con il trucco del finto carabiniere e gli porta via 8mila euro: arrestato giovane di 20 anniIl truffatore è stata fermato in flagranza dai carabinieri di Bergamo, nell’ambito di un’operazione ad ampio raggio. Si cercano i due complici che lo hanno aiutato, facendo false telefonate alla vitti ... ilgiorno.it Si finge carabiniere, raggira anziano in casa e si fa consegnare i soldi: arrestato ventenneIl giovane, originario della provincia di Napoli, venerdì 17 aprile è stato fermato dai militari della Compagnia di Bergamo poco dopo il raggiro. Recuperato l’intero bottino, poi restituito alla vitti ... bergamonews.it