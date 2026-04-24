Una donna, dopo la perdita del figlio di 23 anni, ha scelto di ricorrere al suicidio assistito, dichiarando di non riuscire a vivere senza di lui. La morte del giovane ha portato la madre a questa decisione estrema, evidenziando il forte legame affettivo che aveva con il figlio. La vicenda si inserisce in un contesto di discussione sui diritti e le procedure legali relative al suicidio assistito.

Ha deciso di porre fine alla sua vita attraverso il suicidio assistito dopo la morte del figlio, avvenuta quando il ragazzo aveva appena 23 anni. È la scioccante storia di Wendy Duffy, che ha deciso di recarsi in Svizzera per mettere fine alla sua esistenza. Un caso che ha scosso il Regno Unito e che ha riaperto il dibattito sul suicidio assistito in Inghilterra, il cui disegno di legge è bloccato al Parlamento. La donna non è malata terminale ed è in ottime condizioni di salute, ma ha perso la voglia di vivere da quando suo figlio è morto. La vicenda risale al 2021 quando Marcus, 23 anni, torna a casa ubriaco e si prepara un panino al formaggio.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il figlio muore a 23 anni, la mamma decide di ricorrere al suicidio assistito: “Senza di lui non esisto”

Femminicidio Anguillara: il suicidio dei genitori di Carlomagno e la gogna social

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