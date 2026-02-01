Chi sono i genitori di Samira Lui mamma Doretta e il padre scoperto a 23 anni | Ha un’altra famiglia e non sanno che esisto

I genitori di Samira Lui si sono incontrati da giovani e si sono innamorati subito. La loro storia ha portato alla nascita della ragazza, ma ora le cose sono cambiate. La mamma, Doretta, rivela che il padre di Samira, scoperto a 23 anni, ha un’altra famiglia e non sa della sua esistenza. La giovane non ha più rapporti con lui e si confronta con questa verità difficile da accettare.

I genitori di Samira Lui si sono conosciuti giovanissimi; un colpo di fulmine sbocciato in un amore suggellato dalla sua nascita. Il papà è poi scappato via senza mai prendersi cura della figlia. “Non l’ho mai conosciuto. Evidentemente non era pronto” Non sono mancati i momenti difficili per lei e la mamma: “Non navigavamo nell’oro, lei lavorava tanto e io stavo con la nonna. La vedevo disperata tra le bollette, ma non me lo voleva far vedere”. La madre le ha sempre parlato bene del papà, che non ha mai conosciuto finora: “Diceva che è bellissimo e che sono frutto dell’amore, ma non avevo mai visto una fotografia”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Corinne Clery, attrice francese nota nel cinema italiano, ha avuto un figlio, Alexandre Wayaffe, nel 1967, dal suo primo matrimonio con il produttore Hubert Wayaffe.

Ornella Muti è nata da genitori di origini diverse: il padre, italiano, è scomparso in giovane età, mentre la madre, Ilse Renata Krause, è di origine estone.

