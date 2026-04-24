A Madrid, il figlio di Rafael Nadal, di soli 3 anni, ha attirato l’attenzione con alcuni colpi che ricordano il padre. Fin da piccolo, dimostra abilità sorprendenti nel colpire una palla, suscitando curiosità tra gli spettatori presenti. La sua presenza è stata seguita con interesse, mentre si mostra già molto abile nel gioco con la racchetta. I primi segnali di talento hanno fatto parlare di sé tra appassionati e addetti ai lavori.

Buon sangue non mente: il figlio di Rafael Nadal, Rafael jr, stupisce tutti a Madrid. Colpi da maestro ad appena 3 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il figlio di Nadal è già un fenomeno: a 3 anni colpisce così

[Full episode]Ia menyapu tiga tahun, satu tebasan menjatuhkan semua

Notizie correlate

Toni Nadal punge Alcaraz e incorona Jodar: “Colpisce già più forte di Carlos”Intervenuto ai microfoni di Radioestadio Noche, sulle frequenze di Onda Cero, Toni Nadal ha offerto un’analisi lucida e senza filtri sul momento del...

Moise Kouame segue le orme di Rafa Nadal a Miami: la Francia ha un potenziale fenomeno?La Francia ha davvero tra le mani un potenziale fenomeno? Dare una risposta definitiva è prematuro, ma i fatti parlano chiaro: Moise Kouame si è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Nadal dietro le quinte: la vita normale di una leggenda; Il Bernabeu si tinge di rosso, Sinner e Nadal si sfidano in un doppio coi big del Real; Simoncelli e Galbiati a Lecco: quando la perdita di un figlio diventa una speranza per gli altri; Cobolli fa l’impresa e piange per l’amico.

Il figlio di Nadal è già un fenomeno: a 3 anni colpisce cosìBuon sangue non mente: il figlio di Rafael Nadal, Rafael jr, stupisce tutti a Madrid. Colpi da maestro ad appena 3 anni. msn.com

Sinner, Nadal, Bellingham, Courtois e Iga Swiatek a fare 2 scambi sul campo in terra rossa del Santiago Bernabeu…Roba da lasciare a bocca aperta chiunque x.com

Eurosport Italia. . Sinner, Nadal, Bellingham, Courtois e Iga Swiatek a fare 2 scambi sul campo in terra rossa del Santiago Bernabeu…Roba da lasciare a bocca aperta chiunque - facebook.com facebook