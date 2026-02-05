Il festival del libro diventa itinerante Tra i protagonisti c’è Pera Toons

Il Festival del libro di Bibbiena si sposta in tour. Da quest’anno, l’evento non si svolge più solo in un luogo fisso, ma diventa itinerante. Tra i protagonisti ci sarà anche Pera Toons, pronto a coinvolgere il pubblico con le sue storie. L’appuntamento, che apre il 21 febbraio, offrirà nuovi servizi per permettere a più persone di partecipare, anche a distanza o con modalità diverse. La città si prepara ad accogliere gli appassionati di lettura in una versione tutta nuova.

Nuovi servizi per dare la possibilità a tutti di partecipare al Festival del libro di Bibbiena, che aprirà il 21 febbraio. Il comune ha attivato un trasporto speciale per tutte le classi che hanno problemi a raggiungere i luoghi della kermesse. "Il Comune di Bibbiena, oltre a finanziare completamente il festival del Libro - spiega l’assessore Francesca Nassini - e a organizzarlo insieme ad altri soggetti, gestendo attraverso i suoi uffici tutta la parte logistica, di ufficio stampa, di alternanza scuola-lavoro e di coinvolgimento delle scuole con una calendarizzazione per i diversi eventi, quest’anno ha deciso anche di rispondere a un problema che riguardava diverse classi degli istituti casentinesi, ovvero la mancanza di mezzi per raggiungere i luoghi della manifestazione e partecipare a gli eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

