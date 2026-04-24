Il femminicidio Le scarpette rosse su Fb e quelle parole di Stefania come un testamento | Non abbasserò la testa

Sul profilo Facebook di Stefania Rago, una donna di 46 anni, sono state pubblicate le scarpette rosse, simbolo universale contro la violenza sulle donne. Stefania aveva scritto parole che sembrano un testamento: «Non abbasserò la testa». La donna è stata uccisa ieri sera dal marito con un colpo, in un episodio che si inserisce in una serie di casi di femminicidio che attirano l’attenzione pubblica.

Ha sull'immagine di copertina di Facebook le scarpette rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, Stefania Rago, la 46enne uccisa ieri sera dal marito a colpi di pistola. Il delitto è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini 32, a Foggia. Il femminicidio Prima di udire il rumore sordo dei quattro proiettili esplosi dall'uomo, Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, i vicini di casa hanno sentito un acceso litigio. Non era la prima volta che i due litigavano. Anzi i litigi, raccontano i vicini, erano assai frequenti. I motivi futili, c'è chi parla di gratuite scenate di gelosia dell'uomo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il femminicidio. Le scarpette rosse su Fb e quelle parole di Stefania come un testamento: «Non abbasserò la testa» Notizie correlate Uccisa in casa dal marito, orrore totale. Su fb scriveva: “Non abbasso la testa”Le parole restano lì, ferme nel tempo, scritte nero su bianco come un pensiero qualsiasi. Salah sogno Juve: quelle parole su Spalletti accendono le speranze dei tifosidi Redazione JuventusNews24Salah sogno Juve: quelle parole su Spalletti accendono le speranze dei tifosi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Uccisa a Foggia dal marito, sui social rilanciava la campagna antiviolenza sulle donne; Il femminicidio. Le scarpette rosse su Fb e quelle parole di Stefania come un testamento: Non abbasserò la testa; Foggia, uccisa dal marito: il dramma di Stefania Rago. Sui social la foto delle scarpette rosse; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie. Sui social la donna scriveva: Se mai abbasserò la testa… sarà solo per ammirare le mie scarpe. Stefania postava scarpette rosse: terzo femminicidio in 3 giorniStefania Rago postava sui social frasi contro la violenza sulle donne. Il marito, guardia giurata, l'ha uccisa ieri sera a Foggia con quattro colpi di pistola. A inizio settimana, altri due femminicid ... avvenire.it Foggia, uccisa dal marito: il dramma di Stefania Rago. Sui social la foto delle scarpette rosseFoggia ripiomba nell’orrore a pochi giorni dall’omicidio di Dino Carta. Questa volta la vittima è Stefania Rago, 46 anni, uccisa ... immediato.net Omicidio Stefania Rago, lascia 2 figli, non aveva mai segnalato violenze. Sospetti gi gelosia sullo sfondo - facebook.com facebook Foggia, chi erano Antonio Fortebraccio e Stefania Rago: la guardia giurata ha ucciso la moglie e si è costituito x.com