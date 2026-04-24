il fascino del garda dalle prime esplorazioni

Il Lago di Garda ha affascinato fin dalle prime esplorazioni, attirando scrittori e visitatori con i suoi paesaggi unici. Stendhal lo definì come uno dei più bei paesaggi del mondo, mentre Paul Valéry ricordò con nostalgia una colazione tra pescatori, gustando sardine arrostite sulle braci. Questi ricordi testimoniano il forte impatto che il lago ha avuto su chi lo ha scoperto e amato nel tempo.

Stendhal lo descrisse come "probabilmente il più bel paesaggio del mondo", Paul Valéry ricorderà una colazione mattutina con i pescatori a base di sardine arrostite sulle braci come "uno dei ricordi più belli". E, nel 1786, appena giunto a Torbole, Johann Wolfgang Goethe spostò il tavolo della locanda sotto la finestra per disegnarne il paesaggio e annotare la direzione dei venti. È un lago di Garda sospeso tra i luoghi pittoreschi immortalati da artisti e fotografi dell’Ottocento e l’eleganza cosmopolita degli alberghi di primo Novecento, quello raccontato dalla mostra Tourist! Il fascino del viaggio sul Garda tra Romanticismo e Belle...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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