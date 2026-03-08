Il Gruppo Trekking Forlì festeggia quaranta anni di attività, un traguardo significativo per gli appassionati di escursionismo e viaggi. Per questa occasione, ha programmato una serie di eventi e iniziative aperte a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e condividere l’esperienza delle grandi esplorazioni. La celebrazione si svolgerà nel corso delle prossime settimane.

Il Gruppo Trekking Forlì compie 40 anni e celebrerà l'importante traguardo con un ricco calendario di iniziative. Nato nel 1986, il Gruppo non è solo un’associazione sportiva, ma un punto di riferimento per chi crede che il viaggio non sia solo una meta, ma un modo di vivere. Il nuovo consiglio direttivi ha affidato la guida dell'associazione ad Andrea Sedioli Al suo fianco, nel ruolo di vice presidenti, opereranno Barbara Bezzi e Franco Braccini, mentre la delicata funzione di Segretario-Tesoriere è stata affidata a Piero Tassinari. Il consiglio, che avrà il compito di traghettare il gruppo nelle sfide dei prossimi anni, è completato dai consiglieri Guido Bertaccini, Paola Briganti, Olindo Gaspari, Emanuela Petrini e Giordano Ricci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

I 40 anni del gruppo Trekking: "Con noi lungo l’Appennino hanno camminato 900 persone"Quarant’anni di cammini lungo i crinali romagnoli, tra sentieri battuti e tracce riscoperte.

Leggi anche: Zelig, il tempio del cabaret milanese compie 40 anni di attività e successi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gruppo Trekking Forlì.

Argomenti discussi: Escursioni, ma anche la cultura del viaggio e grandi esplorazioni: il Gruppo Trekking Forlì compie 40 anni; I 40 anni del gruppo Trekking: Con noi lungo l’Appennino hanno camminato 900 persone.

I 40 anni del gruppo Trekking: Con noi lungo l’Appennino hanno camminato 900 personeÈ questo il bilancio dell’associazione con sede in via Orceoli: oggi i soci sono 130. Un ritrovo a settimana e poi le gite in Romagna, ogni tanto con raggio più ampio. ilrestodelcarlino.it