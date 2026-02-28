Ungaretti Montale Campana Palazzeschi | il fascino esclusivo delle prime edizioni

Un insieme di poeti italiani come Ungaretti, Montale, Campana e Palazzeschi ha visto le proprie prime edizioni diventare oggetto di interesse tra collezionisti e appassionati. Queste prime pubblicazioni sono considerate pezzi unici che rappresentano pezzi fondamentali della letteratura italiana del Novecento. La raccolta di tali volumi si concentra sull’acquisizione di copie originali che conservano l’autenticità dell’epoca di pubblicazione.

Collezionare non è solo possedere; è voler porre un argine all’entropia e mettere ordine nel caos della dispersione. Da oltre quarant’anni («la seconda metà della mia vita», dice) Giampiero Mughini, intellettuale tanto vistoso quanto rigoroso, ricompone il suo Novecento letterario attraverso una raccolta sistematica di prime edizioni di volumi che hanno costituito l’ossatura del nostro Secolo breve. In realtà, come con un mandala composto di sabbia, la sta dissolvendo. La collezione è in vendita dall’inizio dell’inverno, tramite la libreria antiquaria milanese Pontremoli. «È come se mi fossi strappato la pelle viva», afferma Mughini. Ma già che ci siamo, si potrebbe aggiungere, meglio venderla cara, la pelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

