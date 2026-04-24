Aldo Serena, ex calciatore e doppio ex di Milan e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha commentato la partita in programma domenica sera tra le due squadre. Secondo Serena, il Milan si trova in difficoltà in vista di questa sfida. Non sono state fornite previsioni precise, ma il suo commento si concentra sulle condizioni attuali delle squadre coinvolte.

Domenica 26 aprile, allo stadio 'San Siro' di Milano andrà in scena il big match della 34^ giornata Milan-Juventus, fondamentale per entrambe le squadre per dare una spallata netta, forse decisiva, in chiave corsa Champions League. Ai rossoneri mancano infatti solo 7 punti nelle prossime cinque gare, mentre con una vittoria i bianconeri aggancerebbero il Diavolo dopo un campionato intero passato alle spalle. Per l'occasione, 'Tuttosport' ha intervistato Aldo Serena, doppio ex di Milan e Juventus che ha provato a dare una sua interpretazione al match di domenica sera. «Chi ha più da perdere? Direi il Milan. Nelle ultime uscite – compresa la vittoria con il Verona – mi è sembrata una squadra davvero in difficoltà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il doppio ex Serena: “Milan-Juventus? Rossoneri in difficoltà, ecco cosa mi aspetto domenica sera”

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