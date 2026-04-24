Dl sicurezza via libera definitivo Sceneggiata dell' opposizione | fazzoletti e Bella Ciao

Il disegno di legge sulla sicurezza è stato approvato definitivamente alla Camera, con la conclusione delle votazioni. Durante la seduta, alcuni esponenti dell'opposizione hanno interrotto i lavori, cantando Bella Ciao e sventolando fazzoletti. La discussione si è conclusa con l'inno di Mameli, mentre il dibattito si è acceso tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Via libera finale al Dl sicurezza, alla Camera, tra proteste, inno di Mameli e sceneggiate del Pd che ha interrotto i lavori cantando Bella Ciao. Al momento del voto, i deputati di opposizione hanno mostrato dei cartelli all’aula con scritto "La nostra sicurezza è la Costituzione". Poco prima, invece, sempre dall'opposizione si era levato il coro con "Fratelli d'Italia". Subito la maggioranza si è unita al coro e così in tutta l’aula è risuonato l’inno nazionale. Riccardo Ricciardi, il primo degli iscritti a parlare, ha esordito con un "buon 25 Aprile". La capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga è intervenuta indossando il fazzoletto dell’Anpi al collo prima del voto finale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl sicurezza, via libera definitivo. Sceneggiata dell'opposizione: fazzoletti e Bella Ciao Notizie correlate Dl Sicurezza, ok definitivo alla Camera. Le opposizioni cantano “Bella ciao”La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il dl Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Dl sicurezza, verso il voto finale. L’opposizione canta: «Bella ciao», decreto correttivo sui migranti in gazzetta ufficiale insieme alla nuova legge – La direttaÈ la giornata del voto finale sulla conversione dell’ultimo decreto sicurezza, voto passato attraverso giorni di tensioni e segnato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Decreto sicurezza, Mantovano: le coperture per misura ad hoc sui rimpatri ci sono; Con 162 sì via libera al decreto Sicurezza, il Consiglio dei ministri approva il decreto correttivo sui rimpatri volontari; Decreto Sicurezza. Oggi il giorno decisivo. Cambia il bonus rimpatri; Dl Sicurezza, via libera al Senato, tempi strettissimi alla Camera. Dl sicurezza, via libera definitivo della Camera tra l’Inno di Mameli e le protesteRoma, 24 apr. (askanews) – Via libera definitivo, nell’aula della Camera, al dl sicurezza con 162 voti a favore e 102 contrari (un astenuto). Il provvedimento, con la pubblicazione in Gazzetta ufficia ... askanews.it Dl Sicurezza, ok definitivo alla Camera. Le opposizioni cantano Bella ciaoLa Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il dl Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. lapresse.it 25 APRILE | Da Bella Ciao, cantata in tutto il mondo, ai papaveri rossi, i simboli della Liberazione e della Resistenza #ANSA - facebook.com facebook (Bella) Ciao Orbán x.com