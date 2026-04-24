Vittorio Grassi è uno degli architetti italiani più noti e apprezzati, attualmente alla guida di un progetto di grande rilievo. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi interventi di rilievo nel settore dell’architettura e dell’urbanistica. Grassi ha collaborato con importanti studi e ha partecipato a iniziative pubbliche e private, distinguendosi per le sue capacità progettuali. La sua figura è considerata un punto di riferimento nel campo dell’architettura contemporanea in Italia.

È uno degli architetti più conosciuto e rispettati del panorama italiano. Vittorio Grassi è considerato un archistar: nato nel 1968 e laureato nel 1993 presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, ha lavorato a Parigi, Londra e dal 1997 al 2005 a Genova con Renzo Piano entrando a far parte della Renzo Piano Building Workshop. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale, nel 2005 fonda il proprio studio a Milano e nel 2013 ne apre una filiale a Parigi. Si distingue per la riqualificazione di edifici storici vincolati in ambiente urbano. Tra i più significativi: l’Antica Cà Litta a Milano, la Galleria Sabauda e l’agenzia centrale della Banca Nazionale del Lavoro a Torino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’discepolo’ di Renzo Piano . Chi è l’archistar a capo del progetto

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