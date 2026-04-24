Il disagio dietro la violenza | Responsabilità di tutti
Un intervento sulla violenza e le sue cause è stato presentato dalla dottoressa Mariella Allegretti, responsabile di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza in una struttura della regione. Durante l'incontro, sono stati affrontati i temi legati alle radici del disagio che può sfociare in comportamenti violenti, sottolineando il ruolo di vari fattori e responsabilità condivise. L'evento ha coinvolto operatori sanitari e sociali, interessati a comprendere meglio le dinamiche di questa problematica.
Dottoressa Mariella Allegretti (direttrice Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Forli-Cesena) come leggere l’ennesima scazzottata tra adolescenti all’uscita da scuola? Energia giovanile che ha bisogno di essere incanalata o espressione di un disagio? "L’energia giovanile esiste ma un’espressione così elevata di aggressività manifesta livelli di sofferenza che viene agita piuttosto che verbalizzata. E’ una manifestazione attraverso il corpo di emozioni e fragilità". Chi deve prendere in carico ragazzi che si buttano in uno scontro fisico che potrebbe avere ripercussioni gravi? "Tutti. E’ una responsabilità comunitaria. Spetta alle famiglie, agli insegnanti, agli istruttori sportivi, alla sanità pubblica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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