Il disagio dietro la violenza | Responsabilità di tutti

Un intervento sulla violenza e le sue cause è stato presentato dalla dottoressa Mariella Allegretti, responsabile di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza in una struttura della regione. Durante l'incontro, sono stati affrontati i temi legati alle radici del disagio che può sfociare in comportamenti violenti, sottolineando il ruolo di vari fattori e responsabilità condivise. L'evento ha coinvolto operatori sanitari e sociali, interessati a comprendere meglio le dinamiche di questa problematica.