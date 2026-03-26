La ‘soluzione definitiva’ del 13enne che ha accoltellato la prof | sul web il racconto di un disagio sfociato in violenza

Un ragazzo di 13 anni ha scritto un testo intitolato “Manifesto. La soluzione definitiva”, che viene descritto come un racconto di un disagio portato alla violenza. La vicenda si è svolta a Trescore Balneario, dove l’adolescente ha accoltellato una docente. Sul web si sono diffuse le sue parole, che sembrano riflettere un’intenzione di risoluzione estrema del problema.

Trescore Balneario. “Manifesto. La soluzione definitiva”. Così l’ha chiamato. Un testo che mette i brividi, a partire dal titolo. A maggior ragione, se si pensa che l’autore è un ragazzino di soli 13 anni che frequenta una scuola media di provincia. Un testo carico di rabbia, rancore, disagio, solitudine. “Sono giunta alla conclusione che non posso più vivere così – si legge -. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità. Ne ho abbastanza, quindi ho deciso che la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione”. Chiara Mocchi, 57 anni, insegnante di francese, diventa il capro espiatorio sul quale riversare ogni frustrazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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