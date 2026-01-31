Leggere il disagio dei nostri studenti prima che diventi silenzio La scuola la fragilità e le responsabilità educative nell’epoca delle crisi invisibili

Leggere il disagio degli studenti italiani diventa sempre più urgente. Mentre i media continuano a parlare di crisi, i ragazzi si sentono sempre più soli e confusi. La scuola, che dovrebbe essere un punto di riferimento, mostra le sue crepe e le responsabilità di chi dovrebbe tutelare il loro benessere emergono chiaramente. I segnali di sofferenza sono evidenti, ma spesso rimangono nascosti dietro le quinte del sistema. È il momento di ascoltarli prima che il silenzio diventi troppo pesante.

