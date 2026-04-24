Il Diavolo veste Puma…fino al 2028 E poi?

Un accordo tra una nota casa di abbigliamento sportivo e una squadra di calcio sarà in vigore fino al 2028, secondo quanto annunciato. La collaborazione riguarda l’intera linea di abbigliamento tecnico e di merchandising ufficiale. La partnership rappresenta un elemento chiave per la squadra, che punta a rafforzare la propria immagine attraverso l’abbigliamento. La durata dell’accordo e le modalità di rinnovo non sono state ancora comunicate.

Sarà pur vero che l’abito non fa il monaco, ma, per le società di calcio, riaffermare la propria identità attraverso l’ abbigliamento tecnico è un aspetto sempre più cruciale, soprattutto in un’epoca in cui il merchandising travalica i confini del rettangolo verde fino a diventare elemento di stile. Questa premessa per dire che il Milan sarà presto chiamato a ridiscutere i termini dell’accordo con Puma, attuale sponsor tecnico dei rossoneri, in scadenza nel 2028. Quanto incassa il Milan dallo sponsor tecnico. Puma veste il Milan dalla stagione 201819 e nel giugno 2022 ha rinnovato il contratto, garantendo alla società un introito di 30 milioni di euro a stagione.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Il Diavolo veste Puma…fino al 2028. E poi? Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale Notizie correlate Leggi anche: Spalletti, rinnovo vicino con l'investitura di Elkann: firma fino al 2028 e poi mercato Doveva esserci, poi il colpo di scena: il cameo di Sydney Sweeney ne Il Diavolo veste Prada 2 cancellato senza spiegazioniIl cameo di Sydney Sweeney ne Il Diavolo veste Prada 2 è stato completamente rimosso dal montaggio finale, nonostante fosse già stato girato, una... Approfondimenti e contenuti Look e polemiche alla première milanese di Il diavolo veste Prada 2Dagli outfit ispirati al nero e al rosso alle scelte più azzardate: la selezione dei migliori e peggiori look visti a Milano per Il diavolo veste Prada 2 ... notizie.it Dal libro allo schermo Il diavolo veste Prada 2Dal romanzo La vendetta veste Prada al film evento del 2026: il ritorno di Miranda Priestly riapre i giochi tra ambizione e il diavolo. libreriamo.it