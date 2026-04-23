Il cameo di Sydney Sweeney nel film Il Diavolo veste Prada 2 è stato eliminato durante la fase di montaggio, senza che siano state rese note le ragioni di questa decisione. La presenza dell’attrice nella pellicola era stata annunciata in precedenza, ma ora il suo ruolo non compare più nella versione finale. La produzione non ha fornito commenti ufficiali riguardo a questa cancellazione improvvisa.

Il cameo di Sydney Sweeney ne Il Diavolo veste Prada 2 è stato completamente rimosso dal montaggio finale, nonostante fosse già stato girato, una notizia che ha spiazzato molti fan, soprattutto dopo che l’attrice era stata fotografata sul set nel 2025, alimentando aspettative sulla sua presenza nel film. La scena, secondo le ricostruzioni, avrebbe avuto una durata di circa tre minuti ed era collocata nelle fasi iniziali della storia. In quel momento, il personaggio di Emily Charlton, interpretato da Emily Blunt, veniva reintrodotto nel nuovo contesto lavorativo. Sweeney interpretava se stessa, nei panni di una celebrità seguita proprio da Emily durante la preparazione per un evento di moda, in una sequenza pensata per arricchire l’atmosfera del film.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Doveva esserci, poi il colpo di scena: il cameo di Sydney Sweeney ne Il Diavolo veste Prada 2 cancellato senza spiegazioni

Notizie correlate

Il cameo di Sydney Sweeney tagliato da ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Ecco cosa sappiamoSiamo all’alba di un nuovo giorno, il giorno dopo la premiere mondiale de Il Diavolo veste Prada 2 a New York.

Il diavolo veste Prada 2: tagliato il cameo di Sydney Sweeney per «motivi creativi». Ma i maligni dicono altroDalle prime fonti sembra che Sydney Sweeney sarebbe dovuta apparire nei panni di sé stessa mentre Andy Sachs (Hathaway), Miranda Priestly (Streep) e...

Aggiornamenti e dibattiti

Sydney Sweeney ne Il Diavolo Veste Prada 2: cosa sapere sul suo ruoloSydney Sweeney è davvero nel cast de Il Diavolo Veste Prada 2? Ecco cosa ha rivelato la sceneggiatrice tra rumor e verità ... tag24.it

Sydney Sweeney aveva un cameo in Il Diavolo veste Prada 2… ma è stato tagliatoSydney Sweeney doveva apparire in Il diavolo veste Prada 2, ma il suo cameo è stato eliminato: ecco cosa è successo. bestmovie.it