Era nell’aria da settimane: lo si intuiva dalle vetrine della Rinascente di Piazza Duomo trasformate in un altare al glamour, dalle due imponenti sculture di décolleté rosse alte quasi quattro metri che svettavano nel cuore di Milano, dalla Design Week che faceva da cornice d’eccezione. E alla fine è arrivata: la serata più chic e scintillante della stagione. Disney Italia e Rinascente hanno aperto le porte a oltre 2.000 ospiti – distribuiti in quattro cinema milanesi – prima del grande party al settimo piano dell’iconico store. Dal 29 aprile il film sarà nelle sale per tutti, ma quella sera Milano ha vissuto la sua notte speciale. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il Diavolo Veste Prada 2, Milano si inchina alla regina Miranda: la première da sogno che ha fermato la città

Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema

Notizie correlate

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...

Tutti alla première de Il Diavolo veste Prada 2… tranne il cast: da Zingaretti a Bolle, chi c’era a Milano (FOTO)Ieri 23 aprile 2026 Milano si è trasformata in un set a cielo aperto per la première de Il Diavolo veste Prada 2, con un evento diffuso che ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 arriva a Londra: Miranda brilla nella notte, Andy sceglie le righe, Emily opta per pizzi e ricami (ma non solo). Tutti i look dei protagonisti; Villa Arconati: da Il Diavolo veste Prada 2 alla cena di Bulgari. Bellezza e magnetismo della piccola Versailles alle porte di Milano; Il Diavolo veste Prada 2, Streep e Hathaway arrivano a Londra; Il Diavolo veste Prada 2: ciak in Rinascente con un maxi takeover.

Il Diavolo veste Prada 2, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rubano la scena sul red carpet e Milano si accendeGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli più innamorati che mai sul red carpet di Milano per l'anteprima del film Ila Diavolo veste Prada 2 ... libero.it

Look e polemiche alla première milanese di Il diavolo veste Prada 2Dagli outfit ispirati al nero e al rosso alle scelte più azzardate: la selezione dei migliori e peggiori look visti a Milano per Il diavolo veste Prada 2 ... notizie.it

Alla premiere de Il Diavolo Veste Prada 2 potevo andare vestito elegante ma ho scelto di essere iconic. “E siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori delle proposte della moda quindi, in effetti, indossi un golfino facebook

Dopo la prima mondiale tenutasi a New York, il secondo capitolo de Il diavolo veste Prada sbarca a Milano. Sul tappeto rosso tanti look in tinta, mentre Carla Gozzi cita lo stile di Miranda Priestly. Che però, in città, non si è fatta vedere x.com