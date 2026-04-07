Il Diavolo veste Prada 2 a Milano una première ' diffusa' | il programma della serata e dove avvistare gli invitati

Dall'evento in San Babila alla festa esclusiva sul rooftop della Rinascente: ecco come Milano si prepara alla premiere del 23 aprile tra indiscrezioni sugli ospiti e i luoghi del set L'attivazione in centro, la proiezione in una delle sale più iconiche di Milano e il party in Rinascente. ‘Il diavolo veste Prada 2’ ha già conquistato Milano nei mesi scorsi e torna in città per la première ufficiale che sarà tutt'altro che convenzionale. Il 23 aprile, a due giorni dal lancio negli Stati Uniti, il capoluogo lombardo ospiterà la prima assoluta di uno dei film più attesi dell'anno. Ma, stando alle indiscrezioni, si tratterà di un evento diffuso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Anne Hathaway a Milano dopo gli Oscar, l’evento sorpresa prima de Il Diavolo Veste Prada 2Lei è senza dubbio una delle attrici più amate di Hollywood, legata indissolubilmente al ruolo di Andy interpretato nell’iconica pellicola Il Diavolo...

Il Diavolo veste Prada si è preso gli Oscar 2026Sono passati vent'anni da quando Anna Wintour partecipò alla prima del film indossando Prada.

Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2, il trailer finale è fuori: lo scandalo di Miranda, la sfilata di moda a Milano e la nuova canzone di Lady Gaga; Il diavolo veste Prada 2, il tour di Streep e Hathaway e quando esce il film in Italia; Il diavolo veste Prada : ecco come Streep e Hathaway si vestivano per il press tour del 2006; Il fenomeno Il Diavolo Veste Prada sulla cover del nuovo Fortune Entertainment.

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