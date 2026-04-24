Il dialogo segreto tra mondo esterno e salute cos’è l’esposoma e perché incide sulla longevità

Da periodicodaily.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esposoma rappresenta un concetto chiave nella medicina attuale, indicando l’insieme di fattori ambientali e sociali a cui una persona è sottoposta nel corso della vita. Questo insieme di elementi include inquinamento, stile di vita e condizioni socioeconomiche, che interagiscono con il nostro organismo. La ricerca mostra che tali esposizioni possono influenzare la salute e la longevità, modificando l’effetto dei geni e contribuendo a malattie o benessere a lungo termine.

(Adnkronos) – Il concetto di 'esposoma' sta ridefinendo i confini della medicina moderna. "Se per decenni abbiamo pensato che il nostro destino fosse scritto esclusivamente nei geni, oggi sappiamo che il Dna è lo 'spartito', ma è l'ambiente il vero 'direttore d'orchestra'. L'esposoma rappresenta la totalità delle esposizioni a cui siamo sottoposti dal concepimento per tutta la vita: l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, lo stress, i farmaci e persino le persone o gli animali con cui viviamo. Al centro di questo sistema c'è un protagonista assoluto: il microbiota intestinale, il nostro 'dosimetro biologico' che interpreta i segnali esterni e li trasforma in risposte per il nostro corpo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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