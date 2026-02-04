Il segreto della longevità in salute nel nuovo libro del professor Silvio Garattini

Il professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri a Milano, ha appena pubblicato un nuovo libro in cui svela i segreti per vivere a lungo in salute. Nel volume, Garattini condivide i suoi stessi abitudini quotidiane, dalla dieta equilibrata all’attività fisica regolare, dimostrando come uno stile di vita semplice possa fare la differenza. Ora il medico e ricercatore spiega come mantenersi in forma e in buona salute anche con il passare degli anni.

Tra i numerosi riconoscimenti scientifici ed incarichi Istituzionali, il professor Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, presenta un nuovo libro e racconta i suoi stili di vita: dalla alimentazione quotidiana, al movimento costante, mostrando.

