Il segreto della longevità in salute nel nuovo libro del professor Silvio Garattini

Il professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri a Milano, ha appena pubblicato un nuovo libro in cui svela i segreti per vivere a lungo in salute. Nel volume, Garattini condivide i suoi stessi abitudini quotidiane, dalla dieta equilibrata all’attività fisica regolare, dimostrando come uno stile di vita semplice possa fare la differenza. Ora il medico e ricercatore spiega come mantenersi in forma e in buona salute anche con il passare degli anni.

Silvio Garattini e la dieta della longevità: ecco cosa evitare Silvio Garattini, noto farmacologo e ricercatore, ha condiviso le sue considerazioni sulla dieta della longevità in diverse trasmissioni televisive. La ricetta della longevità di Silvio Garattini? Mangiare poco e non bere vino Silvio Garattini, a 97 anni e fondatore dell'Istituto Mario Negri, testimonia come uno stile di vita sobrio possa contribuire alla longevità. Garattini e il segreto della longevità: 50 grammi di pasta, 5 km al giorno, frutta cotta, poca carne. Ecco i cibi che allungano la vita, da colazione a cena; Garattini e il segreto della longevità: ecco i cibi che allungano la vita; Longevità, la routine dell'esperto definito il paziente più sano di sempre: i segreti per vivere a lungo senza alcuno sforzo. Garattini e il segreto della longevità: «50 grammi di pasta, 5 km al giorno, frutta cotta, poca carne. Ecco i cibi che allungano la vita, da colazione a cena»Il presidente e fondatore del Mario Negri a 97 anni è l'icona di una lunga vita in salute ed esce con un nuovo libro che si intitola: «Non è mai troppo tardi» Il menu della longevità di Garattini: cosa si deve mangiare e cosa noSi sta molto discutendo in queste ore, dopo la sua ultima intervista al Corriere della sera, delle parole di Silvio Garattini. Il menu e il segreto della longevità Moliterno :Una grande attenzione alla prevenzione e all'educazione alla salute: si chiude con il prof. SILVIO GARATTINI il ciclo di incontri promosso dal Comune di #Moliterno Si avvia a conclusione il ciclo di incontri dedicati all'educazione alla salute e alla La sede di Roma inaugura l'Anno Accademico Giovedì 29 gennaio nell'Auditorium del Campus interverrà il professor Silvio Garattini, Presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri".

