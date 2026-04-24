Il dg Scandurra Matelica manca solo un ultimo sforzo

Il direttore generale della squadra ha dichiarato che per il futuro bisogna fare ancora un ultimo sforzo. La squadra di Matelica si trova in una posizione critica, ma può ancora decidere il proprio percorso. Mancano novanta minuti alla conclusione della stagione, durante i quali si decideranno le sorti del campionato. La squadra ha bisogno di concentrazione e impegno per affrontare questa fase finale.

Il Matelica non è ancora salvo, ma resta padrone del suo destino. A novanta minuti dal termine del campionato la formazione di Giuseppe Santoni può chiudere in bellezza la stagione, di fronte al proprio pubblico, conquistando contro il Tolentino quel risultato positivo che le consentirebbe di centrare l’obiettivo della permanenza in Eccellenza senza passare per i play out. "Sappiamo che non sarà una passeggiata – dice il direttore generale del team biancorosso Gabriele Scandurra – perché la squadra ospite è ancora in corsa per i playoff. Dunque, per noi sarà una finale, ci giochiamo la salvezza e non possiamo sbagliare. Servirà ancora una buona prestazione, come quelle fatte registrare nell’ultima parte del torneo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il dg Scandurra. "Matelica, manca solo un ultimo sforzo» Notizie correlate Il presidente Cappelli e il dg Mariani spronano il Forlì: "Ancora un ultimo sforzo, siamo fiduciosi"Dopo la brutta sconfitta incassata sul campo del Bra, per il Forlì si staglia all'orizzonte la difficilissima sfida casalinga di sabato alle 17:30... Matelica. Scandurra: "A Jesi la beffa nel finale»Il Matelica, privo di Marino squalificato e Pedrini infortunato, e senza mister Giuseppe Santoni in panchina (pure lui fermato dal giudice sportivo),...