Matelica Scandurra | A Jesi la beffa nel finale

Nel derby di Jesi, il Matelica ha ottenuto un pareggio senza il tecnico Giuseppe Santoni, fermato dal giudice sportivo. La squadra era priva di Marino, squalificato, e Pedrini, infortunato. Durante la partita, Scandurra ha commentato che nel finale c’è stata una beffa per la sua squadra. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato soddisfazione, nonostante le assenze.

Il Matelica, privo di Marino squalificato e Pedrini infortunato, e senza mister Giuseppe Santoni in panchina (pure lui fermato dal giudice sportivo), è uscito dal derby di Jesi con un buon pareggio. Ma mastica amaro perché la vittoria gli è sfuggita proprio nel finale. La Jesina, infatti, è riuscita a pareggiare con un gol al 93'. Fino a quel momento i biancorossi avevano giocato bene, nonostante l'espulsione di Montella. Ottima la prestazione di squadra, positivo – come sempre – l'apporto di capitan Ginestra, che ha parato un rigore. Nella parole del direttore generale Gabriele Scandurra c'è però grande rammarico: "Ci sono stati due episodi molto discutibili da parte del direttore di gara che hanno condizionato il risultato.