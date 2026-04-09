Il presidente Cappelli e il dg Mariani spronano il Forlì | Ancora un ultimo sforzo siamo fiduciosi

Il Forlì si prepara ad affrontare una sfida difficile contro la capolista Ascoli, in programma sabato alle 17:30 al

Dopo la brutta sconfitta incassata sul campo del Bra, per il Forlì si staglia all'orizzonte la difficilissima sfida casalinga di sabato alle 17:30 quando al "Morgagni" arriverà la capolista Ascoli. Galletti che a tre giornate dal termine della stagione vedono il traguardo della salvezza diretta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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