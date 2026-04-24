Il dg della Fermignanese | Civitanovese è dura

Il direttore generale della Fermignanese ha commentato la prossima partita contro la Civitanovese, dicendo che sarà difficile. Ha aggiunto che la squadra si presenterà a Civitanova per disputare la propria partita, anche se prevede un ambiente che non sarà favorevole come sperava per l’ultima giornata di campionato. La sfida si preannuncia impegnativa e il team si prepara ad affrontarla con determinazione.

"Andremo a Civitanova per giocarci la nostra partita, consapevoli di trovare un ambiente non certamente consono a quello che ci aspettavamo per l’ultima di campionato". È il punto di Gabriele Di Lorenzi, direttore generale della Fermignanese, in vista della sfida che domenica il suo undici affronterà sul campo della Civitanovese (16.30) per guadagnare la salvezza matematica senza passare dai playout. Ai biancazzurri basterebbe il pareggio al Polisportivo per raggiungere l’obiettivo. "Vogliamo mantenere con le unghie e con i denti la categoria – afferma – che si addice al grande sforzo fatto dalla società. Dunque, giocheremo la partita sapendo che dovremo contare solo di noi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il dg della Fermignanese: "Civitanovese, è dura" Notizie correlate I tifosi della Civitanovese: "Combattiamo insieme"C’è una Civitanovese in salute e con un morale positivo che vuole dare continuità alla vittoria di Urbania. Rimonta della Sangiustese. Civitanovese acciuffataSANGIUSTESE 2 CIVITANOVESE 2 SANGIUSTESE (4-3-3): Rossi; Lattanzi, Lanza, Iommi (15’ st Pasqualini), Ferrer; Raparo, Cichella (26’ st Ruggeri), Di...