Rimonta della Sangiustese Civitanovese acciuffata

La Sangiustese ha recuperato due gol di svantaggio e ha concluso il match con un pareggio contro la Civitanovese, spinta dalla voglia di non arrendersi. La partita si è infiammata nel secondo tempo, quando i padroni di casa hanno trovato due reti in rapida successione, portando il risultato sull’1-2. Un episodio chiave è stato il gol di Iommi al 15’ del secondo tempo, che ha riacceso le speranze della squadra di casa. La Civitanovese, invece, aveva dominato nel primo tempo e si era portata avanti con sicurezza, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio fino alla

SANGIUSTESE 2 CIVITANOVESE 2 SANGIUSTESE (4-3-3): Rossi; Lattanzi, Lanza, Iommi (15' st Pasqualini), Ferrer; Raparo, Cichella (26' st Ruggeri), Di Giminiani (16' st Corradini); Perpepaj, Ausili, Grassi (41' st Brugnini). A disp.: Di Battista, Wahi, Paolucci, Masi, Cognigni. All. Sansovini. CIVITANOVESE (3-5-2): Servalli; Lorenzoni, Martiarena, Sanchez; Baiocco, Marietti (37' st Mendes), Visciano (26' st Nacciarriti), Candia (15' st D'Ancora), Malaccari; De Arriba (44' st De Olivera), Franco (30' st Ardemagni). A disp: Massenz, Romero, Pompili, Bartolocci. All. Mercuri (Marinelli squalificato). Arbitro: Denti di Pesaro.