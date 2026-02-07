I tifosi della Civitanovese sono carichi dopo la vittoria di Urbania e vogliono continuare a spingere la squadra. I giocatori si allenano con determinazione e i supporter sono pronti a sostenere i loro beniamini anche in casa. La squadra punta a mantenere il ritmo e a portare avanti questa serie positiva.

C’è una Civitanovese in salute e con un morale positivo che vuole dare continuità alla vittoria di Urbania. Un gruppo in gran parte nuovo, considerando l’importante mole di entrate ed uscite del mercato invernale, che con il passare delle settimane si sta integrando e trovando sempre più l’amalgama per affrontare il resto del campionato. Domina anche uno stato d’animo positivo nella tifoseria che in settimana ha appeso uno striscione all’interno dello stadio recitante la scritta "Combattiamo insieme", a suggellare il clima di ritrovata unità per affrontare al meglio le restanti 10 gare. Con queste premesse, domani i rossoblù ospiteranno i viola del Montefano nel match con fischio d’inizio alle 15 al Polisportivo e l’organico è in gran parte a disposizione di Daniele Marinelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I tifosi della Civitanovese: "Combattiamo insieme"

In un clima di tensione e scontri tra le tifoserie, le autorità hanno deciso di adottare misure severe.

La Civitanovese e i suoi tifosi condividono un senso di unità, nonostante la classifica attuale.

