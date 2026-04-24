Il film “Il delitto del terzo piano” di Rémi Bezançon si ispira alle atmosfere di Alfred Hitchcock, il cui anniversario della morte si ricorda il 29 aprile. La pellicola, che richiama lo stile del regista britannico, si inserisce tra le trame più recenti che omaggiano le atmosfere di suspense e tensione proprie del cinema hitchcockiano. Laetitia Casta interpreta uno dei ruoli principali in questa produzione che si svolge principalmente tra i piani di un edificio.

Sulla scia del cinema di Alfred Hitchcock, di cui il 29 aprile ricorre l’anniversario della morte. Il delitto del 3° piano di Rémi Bezançon è un evidente attore d’amore alle atmosfere del maestro del brivido. Gioca con i codici del cinema di genere, con rispetto, articolandosi su più strati: è un’indagine, ma anche una riconquista amorosa e un omaggio ai cineasti adorati dal regista francese, in Italia già noto per i film Travolti dalla cicogna e Il mistero Henri Pick con Fabrice Luchini. Questa volta invece si è affidato a Laetitia Casta, Guillaume Gallienne e Gilles Lellouche. Laetitia Casta è Colette, appassionata di cinema hitchcockiano. Gilles Lellouche interpreta suo marito François, celebre autore di thriller.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il delitto del terzo piano, Laetitia Casta in trame alla Hitchcock

IL DELITTO DEL TERZO PIANO | Trailer Ufficiale | Dal 16 Aprile solo al cinema

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