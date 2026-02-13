Laetitia Casta ha messo in vendita la sua casa sulla Rive Gauche a Parigi, scelta dettata dalla separazione ufficiale con Louis Garrel e dal desiderio di cambiare radicamente vita.

La rottura con Louis Garrel spinge l’attrice e modella Laetitia Casta a un cambiamento radicale dopo l’addio ufficiale Il panorama. Il panorama immobiliare di lusso parigino si arricchisce di un pezzo unico ma carico di malinconia. Laetitia Casta, icona della bellezza francese nel mondo, ha deciso di mettere in vendita la storica dimora sulla Rive Gauche dove ha costruito parte della sua vita familiare. La scelta, riportata in esclusiva dalla rivista “Voici”, segna il punto di non ritorno dopo la fine della lunga storia d’amore con l’attore Louis Garrel. Dopo quasi dieci anni trascorsi insieme e un matrimonio celebrato nel 2017 nella splendida cornice della Corsica, la coppia ha ufficializzato la rottura alla fine del 2025, senza però rendere note le ragioni profonde della separazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Laetitia Casta vende casa a Parigi: addio alla Rive Gauche

