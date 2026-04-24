Il Decreto Sicurezza del Governo Meloni diventa legge ma viene modificato subito | cambia il bonus rimpatri

Il Decreto Sicurezza del Governo Meloni è stato approvato definitivamente dalla Camera, diventando legge. Tuttavia, subito dopo l’approvazione, il governo ha apportato modifiche al testo, in particolare riguardo al bonus rimpatri. La modifica riguarda le modalità di accesso e le risorse disponibili per questa misura. La legge entrerà in vigore nei prossimi giorni, con le nuove disposizioni già in atto.

Il decreto Sicurezza ha ricevuto il via libera definitivo della Camera. E subito dopo il governo ha varato il decreto correttivo, per modificare la norma sui rimpatri, che aveva ricevuto il no del Quirinale: l'incentivo economico non sarà dato solo ai legali che portano avanti le pratiche di rimpatrio e non sarà legato solo all'esito positivo delle procedure. Ecco come cambia l'articolo contestato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Orgoglioso e fiero del Decreto Sicurezza Bis voluto dalla Lega. C'è chi parla di sicurezza e chi lavora per la sicurezza degli italiani. La Lega con Matteo Salvini si schiera sempre a testa alta con le nostre forze di polizia. facebook