Decreto Sicurezza | il Governo corre per blindare i rimpatri

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta lavorando a un decreto correttivo che riguarda l'articolo 30-bis, focalizzato sulle procedure di rimpatrio dei migranti. La nuova misura mira a rafforzare le modalità di rimpatrio e a rendere più stringenti alcune norme esistenti. La discussione sull'argomento coinvolge diversi esponenti dell'esecutivo e si inserisce nel contesto delle politiche migratorie adottate di recente. La proposta dovrebbe essere presentata nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Il governo prepara un decreto correttivo per l'articolo 30-bis sul rimpatrio dei migranti.. Le modifiche mirano a superare le criticità sollevate dal Quirinale e dalla Corte Costituzionale.. Il governo accelera sul decreto sicurezza puntando a una correzione normativa entro oggi, nonostante le criticità sollevate dal Quirinale e i dubbi di costituzionalità sulla gestione dei rimpatri assistiti. La tensione tra l’esecutivo e le istituzioni di garanzia raggiunge un punto cruciale nel momento in cui il provvedimento, che include norme sui contributi per i migranti, affronta l’iter verso l’approvazione definitiva. Mentre la Camera...🔗 Leggi su Ameve.eu

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