decreto sicurezza oggi il giorno decisivo cambia il bonus rimpatri

Oggi si decide il destino del decreto Sicurezza, che si avvicina al voto finale dopo settimane di discussioni e modifiche. Tra le novità più attese c’è la modifica al bonus rimpatri, che ora subirà cambiamenti rispetto alle versioni precedenti. La giornata si presenta come un momento cruciale, con il risultato che si attende entro la tarda mattinata, a meno di imprevisti o cambiamenti improvvisi.

Oggi si chiude. A meno di cataclismi. L’affanno è l’unico compagno di viaggio rimasto alla faticosissima marcia del decreto Sicurezza, atteso in tarda mattinata al traguardo del voto finale. Un arrivo col fiato corto e un trucco di prestigio in tasca: la Camera approverà infatti il testo con dentro la “mancia” da 615 euro sui rimpatri (già bocciata dal Colle), mentre a Palazzo Chigi un Consiglio dei ministri varerà subito dopo l’antidoto per ammazzarla in culla. Fine della corsa. Con il veleno e l’antidoto in viaggio insieme verso il Quirinale. Va da sé che i contenuti, lassù, siano già noti: nell’attesa di leggere in dettaglio il testo definitivo, trapela che il nodo centrale è stato risolto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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