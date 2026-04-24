Il Dandi ex genero di Ranieri furioso per la scelta di tagliare il dirigente giallorosso

Da gazzetta.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Famoso per aver interpretato la parte del “Dandi” in Romanzo Criminale. E non solo. Poche ore fa l’attore Alessandro Roja ha postato una storia dai toni decisamente forti riguardo la separazione tra la Roma e Claudio Ranieri voluta, come spiegato poi da Sir Claudio, in maniera unilaterale dalla proprietà. "Ho una lista di Giuda che, quando sarà il momento, farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro", ha scritto Roja in una Story diffusa su Instagram tra i diversi video di omaggio a Ranieri. Solo lo sfogo di un tifoso. No, perché Roja è l’ex marito di Claudia, la figlia dell’ormai ex senior advisor. Col quale l’attore ha mantenuto uno splendido rapporto anche perché Ranieri è il nonno dei suoi due figli Orlando e Doroteo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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