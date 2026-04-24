Il crollo di Donald Trump nei sondaggi si fa sempre più evidente, mentre il suo governo affronta difficoltà nella gestione del conflitto con l’Iran. In particolare, le recenti tensioni tra le due parti e le decisioni prese dal suo staff hanno segnato un calo di consensi tra gli elettori. La situazione politica si aggrava ulteriormente, lasciando il quadro molto incerto sulla direzione futura dell’amministrazione.

Firenze, 23 aprile 2026 – Le cose non si mettono affatto bene per Donald Trump, che non riesce a finire con l’Iran una guerra che aveva detto di non voler neanche iniziare. A far perdere le elezioni a Joe Biden è stato anche l’aumento dei prezzi dato dall’inflazione, a mettere nei guai Trump invece è Trump stesso. E le cose non si mettono bene in vista delle elezioni di midterm di novembre. Secondo un nuovo sondaggio AP-NORC, il gradimento del presidente Donald Trump in materia di economia è crollato nell'ultimo mese, mentre la guerra con l'Iran fa salire i prezzi, e persino i Repubblicani mostrano meno fiducia nella sua leadership.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il crollo di Trump nei sondaggi

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