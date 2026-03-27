Il centrodestra si trova ad affrontare una fase di difficoltà evidenziata da un calo nei sondaggi, dalla perdita di un referendum e da tensioni interne tra i principali partiti di governo. I risultati delle recenti consultazioni e le indagini di opinione mostrano un quadro di indebolimento rispetto ai mesi precedenti, segnando un momento di crisi politica e di malumore tra gli alleati.

Tempo di lettura: 2 minuti La prima vera crepa nel centrodestra di governo si vede adesso. Non è più solo una sensazione politica, ma un dato che emerge con chiarezza tra risultati elettorali, referendum e numeri dei sondaggi. Dopo la pesante sconfitta alle ultime regionali in Campania e il ko al referendum sulla giustizia, anche l’ultima Supermedia YouTrend certifica un rallentamento evidente della coalizione guidata da Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia resta il primo partito, ma scende al 28,2%, in calo dello 0,6% rispetto a due settimane fa e al dato più basso dalle europee del 2024. La Lega continua a perdere terreno e si attesta al 6,3%, mentre Forza Italia sale leggermente all’8,9%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il centrodestra trema: crollo nei sondaggi, referendum perso e terremoto in Fratelli d’Italia e Forza Italia

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