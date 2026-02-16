Vigili del Fuoco e Ats insieme in un convegno su sicurezza nei locali e normative antincendio

A Bergamo, i Vigili del Fuoco e l'Ats hanno organizzato un convegno per discutere delle norme antincendio e della sicurezza nei locali pubblici. Durante l'incontro, sono stati presentati nuovi dati sui controlli effettuati negli ultimi mesi e sui rischi più frequenti nelle strutture. Un esempio concreto riguarda l’aumento di verifiche nelle palestre e nei ristoranti, per garantire che rispettino le norme di sicurezza.

Bergamo. Sicurezza nei locali in primo piano, per tenere alta la guardia sulla tutela della salute e sicurezza, in particolare sulla prevenzione di incendi. Confcommercio Bergamo promuove lunedì 16 febbraio, alle 15.30 in Sala Conferenze (Via Borgo Palazzo, 137) il convegno "Il tuo locale è davvero sicuro? Tutto quello che c'è da sapere sulla normativa antincendio e sulla tutela della salute e della sicurezza del personale nei luoghi di lavoro". L'incontro, moderato dalla responsabile dell'Area Sicurezza Qualità Ambiente Confcommercio Bergamo Giulia Riccardi, si apre con i saluti di Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo, Vincenzo Giordano, comandante provinciale Vigili del Fuoco Bergamo e di Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo.