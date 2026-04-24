Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo | Una provocazione il prefetto di Como vieti il raduno

Il 26 aprile a Dongo si ripete ogni anno una manifestazione promossa da gruppi neofascisti per ricordare i gerarchi fascisti e Benito Mussolini, uccisi nel 1945. La commemorazione, che si tiene nel Comune della provincia di Como, ha suscitato reazioni di protesta e richieste di divieto da parte di alcune autorità e cittadini. La questione riguarda anche il “contro 25 aprile” organizzato dai neofascisti, che alcuni considerano una provocazione.

Dongo (Como), 24 aprile 2026 – "È inaccettabile che ogni anno il 26 aprile a Dongo si svolga una manifestazione di nostalgici del fascismo per commemorare l'uccisione di Benito Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi fascisti, fucilati nel 1945 a Giulino di Mezzegra, nel Comasco. Quella organizzata a Dongo da gruppi di ispirazione neofascista è una manifestazione che richiama esplicitamente simboli, rituali e valori del fascismo, in spregio della nostra Costituzione e delle leggi dello Stato. Una cosa intollerabile, il ministro dell'Interno deve intervenire con urgenza per impedire questo raduno e per rafforzare le azioni di contrasto contro gruppi neofascisti e neonazisti, che diffondono ideali nostalgici e neofascisti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate “Una provocazione occupare piazza Duomo a una settimana dal 25 aprile”. Associazioni e collettivi contro il Remigration summit di SalviniMentre il leader della Lega, Matteo Salvini, prepara la mobilitazione del 18 aprile in piazza Duomo, a Milano prende forma un fronte ampio e... Neofascisti attaccano manifesti a Roma contro il 25 aprile: “Partigiano infame”Manifesti con scritte contro i partigiani sono apparse a piazza Epiro e piazza Tarquinia a Roma in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Essi Vivono, presentazione del secondo report dell’Osservatorio sui neofascismi della Puglia; Roma Est, la sfida dei neofascisti alla scuola Bottardi: svastiche e croci celtiche a pochi giorni dal 25 Aprile; Sangiuliano a parlare di remigrazione con i neofascisti alla vigilia della Liberazione; Evento di destra in viale Pavia. Gli antifascisti si mobilitano. Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo: Una provocazione, il prefetto di Como vieti il radunoIl senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni invoca l’intervento del rappresentante del Governo. Come ogni anno i nostalgici del fascismo si ritrovano nei luoghi dove Mussolini venne catturato ... ilgiorno.it Neofascisti attaccano manifesti a Roma contro il 25 aprile: Partigiano infameManifesti con scritte contro i partigiani sono apparse a piazza Epiro e piazza Tarquinia a Roma in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione ... fanpage.it Il Consiglio comunale di Matera è convocato il 28 aprile alle 16 in prima convocazione e il 30 aprile in seconda. All’ordine del giorno elezione del presidente e approvazione del rendiconto 2025. - facebook.com facebook Si aprono dal 26 aprile le iscrizioni per la nuova edizione di #DonneinDigitale, il percorso formativo gratuito dedicato allo sviluppo e al rafforzamento delle #competenzedigitali delle #donne che lavorano e fanno impresa. L’iniziativa si inserisce nel Piano Nazi x.com