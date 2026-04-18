Una provocazione occupare piazza Duomo a una settimana dal 25 aprile Associazioni e collettivi contro il Remigration summit di Salvini

A una settimana dal 25 aprile, si sono intensificati i preparativi per una manifestazione a Milano di fronte al Remigration summit di Salvini. Mentre il leader della Lega annuncia una mobilitazione in piazza Duomo il 18 aprile, diverse associazioni e collettivi si stanno organizzando per una contromanifestazione nello stesso luogo. La tensione tra le due parti si sta facendo più evidente mentre si avvicina la data degli eventi.

Mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, prepara la mobilitazione del 18 aprile in piazza Duomo, a Milano prende forma un fronte ampio e composito che prova a rispondere con una contromanifestazione. Non un blocco omogeneo, né una coalizione strutturata, ma una convergenza che tiene insieme partiti, associazioni e collettivi studenteschi. Un mosaico di soggetti diversi che, pur partendo da posizioni non sempre uguali, si ritrova su un punto preciso: riaffermare Milano come città dell’accoglienza e dell’ antirazzismo. Il raduno promosso dal Carroccio, ribattezzato “ Senza paura – in Europa padroni a casa nostra ”, punta a portare almeno 10mila persone in piazza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una provocazione occupare piazza Duomo a una settimana dal 25 aprile”. Associazioni e collettivi contro il Remigration summit di Salvini Notizie correlate Leggi anche: Remigration Summit in piazza Duomo il 18 aprile. Scatta la contro-mobilitazione: “Milano è grande perché casa di tutti” Milano, tre cortei contro il Remigration Summit di Salvini: “Concesso il percorso del 25 aprile, uno sfregio”Per il suo Remigration Summit, il 18 aprile la Lega sfilerà verso piazza del Duomo, lungo lo stesso percorso che ogni anno, il 25 aprile, accompagna... Aggiornamenti e dibattiti Remigration, Salvini all’attacco del Pd: Sul raduno in piazza Duomo atteggiamento fascistaIl segretario della Lega difende la manifestazione di sabato e punta il dito contro la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi: Ha chiesto al ... milano.repubblica.it Doppio concentramento. Ecco la strategia antagonista per accerchiare i Patrioti in piazza DuomoDiversi punti di raccolta a est, ovest e nord e intenzioni non pacifiche per i centri sociali: Circondare i patrioti razzisti asserragliati in piazza Duomo ... ilgiornale.it