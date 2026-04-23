La Juventus ha rafforzato la propria linea difensiva con il ritorno di Bremer e il miglioramento delle prestazioni di Kelly. L'allenatore ha scelto spesso la formazione a quattro o a tre, ottenendo risultati più solidi in difesa. La squadra ora si prepara alla prossima partita, con la speranza di proseguire sulla stessa strada. La partita successiva sarà decisiva per valutare ulteriori sviluppi.

C’ è stato un febbraio nero come la notte in cui la Signora subiva un gol a ogni respiro: uno dal Parma, tre dall’Atalanta, due dalla Lazio, tre dall’Inter, addirittura cinque dal Galatasaray a Istanbul, due dal Como e altri due dai turchi in casa. E poi anche tre dalla Roma il 1° marzo in una serata che si è poi rivelata quella della svolta: in tutto, una porta bucata per ben 21 volte in soli 29 giorni e nessuna certezza in fase di non possesso, con una Juventus messa in ginocchio da un calendario troppo impegnativo per una squadra inizialmente fiduciosa e coraggiosa, ma poi fiaccata dal doppio impegno e da qualche espulsione di troppo tra Serie A e Champions League.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bremer recuperato e Kelly in crescita: così la Juve ha rialzato il muro in difesa

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