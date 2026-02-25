Referendum sondaggio della Fondazione Chiazzese | in Sicilia affluenza al 35% testa a testa tra sì e no

L'affluenza in Sicilia in occasione del referendum sulla giustizia è stimata tra il 30 e il 35%. Il sì al 50,7%, il no al 49,3%. È quanto emerge dal sondaggio commissionato dalla Fondazione Chiazzese che è stato reso noto oggi pomeriggio (mercoledì 25 febbraio) a Villa Igiea mentre è in corso un dibattito sul tema, anche alla presenza, fra gli altri del ministro alla Giustizia, Carlo Nordio. La scarsa affluenza - secondo l'analisi dei dati fornita dalla stessa Fondazione - sarebbe legata alla percezione di un tema ritenuto troppo tecnico e troppo lontano dai temi reale. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Agostina e la quaterna al Lotto da 40 miliardi di lire nel 2001: "Fu un sogno, oggi mi fa paura chi gioca tutto il giorno" 🔗 Leggi su Palermotoday.it

