Il consultorio si rinnova C’è la dottoressa Clementi

Dal primo aprile, il Consultorio Familiare dell’Ast di Fermo ha una nuova responsabile. La dottoressa Rossana Clementi, psicologa e psicoterapeuta, si è unita al servizio portando con sé una lunga esperienza nel settore. Il rinnovo del consultorio si inserisce in un percorso di continuità, mantenendo invariata la missione di offrire supporto e ascolto alle persone che si rivolgono alla struttura.

Il Consultorio Familiare dell’Ast di Fermo si rinnova nel segno della continuità. Dal primo aprile infatti, la nuova responsabile del servizio è la dottoressa Rossana Clementi, psicologa e psicoterapeuta con una lunga esperienza nel settore. Volto noto per utenti e operatori, Clementi lavora nel Consultorio da circa 25 anni, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle attività sul territorio e alla costruzione di una rete di servizi sempre più integrata. Una scelta che punta a consolidare e rafforzare un presidio considerato strategico per la sanità territoriale. L’esperienza maturata negli anni all’interno del servizio rappresenta oggi un valore aggiunto nella gestione di un ambito complesso e delicato, a contatto diretto con i bisogni delle persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panoramica sull’argomento

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