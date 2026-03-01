Nuovo consultorio della Crocetta Approvato il progetto esecutivo

È stato approvato il progetto esecutivo del nuovo consultorio della Crocetta, che si caratterizza per le grandi vetrate trasparenti e l'accessibilità totale grazie a una passerella dedicata. L'edificio si presenta con un design moderno e funzionale, pensato per garantire un ambiente aperto e facilmente accessibile a tutti gli utenti. Il cantiere dovrebbe partire a breve, secondo le tempistiche stabilite.

Grandi vetrate trasparenti e accessibilità completa grazie a una passerella. Così appare il nuovo consultorio della Crocetta. In questi giorni è stato infatti approvato il progetto esecutivo del nuovo servizio, che prenderà il posto dell'ex asilo nido Girasole di via Molise. Si tratta di un'opera inserita nel progetto Entangled, il programma di rigenerazione urbana che prevede di riqualificare l'intero rione. Solo questo intervento ha un valore di 924mila euro su un importo totale di 20,7 milioni di fondi europei, gestiti dalla Regione per rimettere mano al rione che conta 5mila residenti, distribuiti su una superficie di 157.890 mq. Oltre al consultorio, il piano prevede il potenziamento di altri servizi pubblici, come la casa della cittadinanza e il centro anziani Friuli.