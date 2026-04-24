Il Consiglio comunale approva risorse per assistenza domiciliare gestione rifiuti e manutenzione delle scuole
Nella seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, proposte dagli assessori alla Famiglia e politiche sociali e alle Finanze. Le modifiche riguardano risorse destinate all’assistenza domiciliare, alla gestione dei rifiuti e alla manutenzione delle scuole. La decisione si inserisce nell’ambito delle azioni di pianificazione finanziaria dell’amministrazione comunale.
Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri le due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 proposte dagli assessori alla Famiglia e politiche sociali, Serena Spoto, e alle Finanze, Giuseppe Marletta.L'aula, presieduta da Sebastiano Anastasi, si è espressa con 24 favorevoli e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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