Il Consiglio comunale approva risorse per assistenza domiciliare gestione rifiuti e manutenzione delle scuole

Nella seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, proposte dagli assessori alla Famiglia e politiche sociali e alle Finanze. Le modifiche riguardano risorse destinate all’assistenza domiciliare, alla gestione dei rifiuti e alla manutenzione delle scuole. La decisione si inserisce nell’ambito delle azioni di pianificazione finanziaria dell’amministrazione comunale.